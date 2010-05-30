Правящая коалиция распалась из-за американской авиабазы

В Японии социал-демократы вышли из правящей коалиции. Социал-демократическая партия обвиняет премьер-министра Юкио Хатояму в невыполнении предвыборных обещаний и считает, что он должен оставить пост главы кабинета. Камнем преткновения стало японо-американское соглашение о передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Одним из главных предвыборных обещаний оппозиционных политических сил во главе с Демократической партией, которые в сентябре 2009 г. пришли к власти, был вывод этого крупного военного объекта за пределы префектуры Окинава. Однако восемь месяцев консультаций с местными властями и Вашингтоном не дали результата.

В итоге официальный Токио решил заключить соглашение, которое практически не отличается от предыдущей договоренности с США, достигнутой еще в 2006г. Базу, несмотря на протесты местных жителей, планируется перевести в другой менее населенный район острова Окинава. Лидер социал-демократов Мидзухо Фукусима обвинила правительство в "нарушении обязательств" перед избирателями и отказалась подписывать правительственный документ, одобряющий это соглашение с Соединенными Штатами.

В ответ премьер-министр Японии Юкио Хатояма 28 мая отправил ее в отставку с поста министра по делам потребителей. Этот шаг М.Фукусима интерпретировала как вызов всей партии. Глава правительства выразил надежду на то, что Социал-демократическая партия все же останется в составе правящей коалиции. "Мы вместе работали над многими вопросами, и я рассчитываю на то, что социал-демократы продолжат с нами сотрудничество", - сказал Ю.Хатояма.