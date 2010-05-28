В Чехии начинаются двухдневные выборы

В Чехии сегодня начинаются двухдневные внеочередные парламентские выборы. Голосование пройдёт в пятницу и суботу, сообщает радио «Свобода».

Как показывают предварительные опросы общественного мнения, лидирует партия социал-демократов, которая выступает за повышение налогов для людей с высокими доходами и расширение социальных льгот для обычных граждан.

Им противостоят правоцентристы, предупреждающие о возможности финансового кризиса, подобного греческому, и выступающие за сокращение общественных расходов.

В парламенте Чехии 200 мест. Для их получения участвующим в выборах партиям необходимо преодолеть 5-процентный избирательный барьер.