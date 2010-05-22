Тележурналистка отказалась вести выпуск новостей в знак протеста

Одно из самых известных лиц итальянского государственного телевидения RAI - Мария Луиза БУЗИ - отказалась вести основной вечерний выпуск новостей на итальянском Первом канале в знак протеста против редакционной политики, которая, по ее мнению, искажает реальную действительность современной Италии.

В письме на имя директора службы новостей Первого канала Аугусто МИНЦОЛИНИ), текст которого попал в местные СМИ, телеведущая называет информацию своей редакции "пристрастной и неполной". "Редакционная линия означает такое изменение курса, в результате которого служба новостей главного канала рискует разбиться об окончательную потерю доверия (зрителей)", - подчеркивает М.БУЗИ, сообщает РИА «Новости».

М.БУЗИ уже неоднократно критиковала редакционную политику службы новостей Первого канала, особенно после того, как 21 февраля ее съемочная группа была освистана жителями Аквилы, которые негодовали в связи с тем, как итальянское ТВ освещает ситуацию в зоне разрушительного землетрясения 2009 года.

Отметив, что журналист может защитить свои профессиональные убеждения, сняв свою подпись под публикацией, Бузи заявила, что после двадцати лет работы на RAI ей не остается ничего иного, как "убрать свое лицо" из программы.

В ответ А.МИНЦОЛИНИ заявил, что его программа "никогда не была пристрастной и всегда давала возможность высказаться всем, и аудитория подтверждает мою правоту".