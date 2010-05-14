Москва откажется от «Южного потока», если Газпром съест Нафтогаз?
Мнение Российского эксперта
Россия откажется от строительства «Южного потока» если «Газпром» поглотит НАК «Нафтогаз Украины».
Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Москве высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ.
«Если мы начинаем строить «Южный поток», то считайте, что мы тему Украины как транзитной страны закрыли – это произойдет сразу, как ляжет в море первая труба», - сказал К.СИМОНОВ.
Он прогнозирует, что осенью Турция даст разрешение на строительство морской части «Южного потока» и строительство данного газопровода может закончиться через 5-7 лет.
При этом К.СИМОНОВ отметил, что в РФ понимают, что транзит газа через Украину является самым дешевым, и уже существующие мощности позволяют транспортировать более 140 млрд. куб. газа. Причем этот объем может при незначительных инвестициях быть увеличен до 170 млрд. куб.
В то же время, К.СИМОНОВ отметил, что запуск в эксплуатацию «Южного потока» и «Северного потока» позволит транспортировать 118 млрд. куб. м – то есть тот объем, который в лучшие годы проходил через Украину.
Эксперт считает, что пока Украина не приняла идею об интеграции «Газпрома» и «Нафтогаза», а точнее поглощении «Нафтогаза» «Газпромом», будут оставаться в силе планы построить «Южный поток».
«Я абсолютно убежден, что если произойдет слияние «Газпрома и «Нафтогаза», то газопровод «Южный поток» строиться не будет. Нет смысла в этой трубе при такой конструкции», - сказал он.
«Первый вариант убрать трубу из наших отношений – это построить «Южный поток», второй вариант - отдать «Нафтогаз» «Газпрому», и тогда, он уже будет отвечать за этот транзитный участок», - добавил он.
По убеждению К.СИМОНОВА, решить вопрос путем создания совместного предприятия двух газовых компаний не получиться, поэтому конфликтные риски останутся. Он отметил, что российское руководство понимает, что в такой ситуации, у Украины останутся рычаги давления на РФ.
К.СИМОНОВ отметил, что строительство «Южного потока» достаточно дорого для России, но руководство РФ пойдет на такие траты, если не будет достигнуто соответствующих договоренностей.