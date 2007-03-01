Полиция Таиланда показала фоторобот убийцы российских туристок

Составленный полицией фоторобот человека, разыскиваемого по подозрению в убийстве двух россиянок в Паттайе, опубликован в таиландских СМИ. Возглавляющий расследование генерал-лейтенант Ассавин Хванмуэнг сообщил, что свидетели, со слов которых и был составлен портрет, сейчас находятся под защитой полиции. Он добавил, что, посмотрев фоторобот, один из свидетелей отметил «потрясающее сходство» преступника и человека на картинке

Согласно составленному фотороботу, предполагаемому убийце примерно 25 лет, его рост составляет 160-165 см.

Полиция также установила фирму-производителя и марку мотороллера подозреваемого - Honda Wave.

Власти попросили одного из участников шоу «The Real Fan» определить марку и модель мотороллера по записи камер видеонаблюдения.

Российские туристки из Кемерова - 30-летняя Татьяна Цимфер и 25-летняя Любовь Свиркова - были убиты в ночь на 24 февраля на пляже курорта Паттая в Таиланде.

Газета.ру