Всемирная выставка ЭКСПО открылась в Шанхае

18:05, 01 мая 2010
Мир
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Лозунг «Лучше город - лучше жизнь»

 В Шанхае открылась Всемирная выставка ЭКСПО, которая проходит под лозунгом «Лучше город - лучше жизнь».

В ней принимают участие 246 стран и международных организаций. Выставка будет проходить до 31 октября, сообщает Газета.Ru.

Городские власти объявили выходными дни с пятницы до вторника. Вокруг места проведения выставки и в других районах города размещены в большом количестве силы полиции на случай возможных террористических акций.

 

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