Всемирная выставка ЭКСПО открылась в Шанхае

В Шанхае открылась Всемирная выставка ЭКСПО, которая проходит под лозунгом «Лучше город - лучше жизнь».

В ней принимают участие 246 стран и международных организаций. Выставка будет проходить до 31 октября, сообщает Газета.Ru.

Городские власти объявили выходными дни с пятницы до вторника. Вокруг места проведения выставки и в других районах города размещены в большом количестве силы полиции на случай возможных террористических акций.