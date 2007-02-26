Большинство европейцев не верят власти, но вполне счастливы (опрос)

Большинство граждан стран-членов Европейского Союза не верит политическим институтам своих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты опроса, проведенного в ноябре-декабре 2006 года.

Согласно результатам опроса, наибольший уровень доверия имеют местные советы – 49% респондентов заявили, что верят им, 42% - что не верят и 9% - не знают.

В то же время, верят национальному парламенту лишь 31% респондентов, 62% - не верят; верят национальному правительству – также 31% респондентов, а не верят – 62%. Самый низкий уровень доверия у политических партий, им верят лишь 20% опрошенных, а не верят – 73%.

При этом 87% жителей стран-членов Европейского Союза считают себя счастливыми.

Больше всего счастливых людей живет в Дании (97%), Нидерландах (95%) и Бельгии, Ирландии и Швеции (по 94%).

Меньше всего счастливых людей, по данным опроса, проживает в Литве (74% считают себя счастливыми), Латвии (72%) и Венгрии (68%).

При этом очень счастливыми считают себя лишь 26%. Больше всего очень счастливых людей живет в Дании (49% опрошенных), Ирландии (46%) и Нидерландах (43%), а меньше всего – в Литве (13%), Эстонии и Латвии (по 12%), в Словакии (10%).

Согласно результатам опроса, больше всего довольны европейцы своей квартирой или домом – 92% опрошенных. 87% респондентов довольны своим счастьем, 86% - условиями жизни, 85% - уверенностью в сохранении рабочего места.

Наименее довольны европейцы уровнем безопасности – 70%, возможностями для отдыха – 60%, уверенностью в получении пенсии – 42% и уверенностью в возможности найти работу в своем регионе – 38%.

70% европейцев чувствуют себя в безопасности, когда им приходится идти пешком в темноте.

Согласно результатам опроса, наиболее безопасно чувствуют себя граждане Нидерландов – 88%, Дании – 85% и Швеции – 83%.

Выше среднего уверенность в безопасности также у граждан Франции, Люксембурга, Бельгии, Австрии, Германии, Мальты, Кипра и Португалии.

Наименее безопасно чувствуют себя жители Литвы – 45% опрошенных, Греции – 59% и Словакии – 60%.

Опрос проводился TNS Opinion & Social с 17 ноября по 19 декабря. В целом были опрошены 26 тысяч 755 европейцев старше 15 лет. Погрешность выборки составляет от 1,9% до 3,1%.