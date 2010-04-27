ПАСЕ избрала судью Евросуда от Украины

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала Анну ЮДКИВСКУЮ судьей Евросуда по прав человека от Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге по итогам тайного голосования.

А.ЮДКИВСКАЯ получила 117 голосов из 210 депутатов, принявших участие в голосовании, при необходимом количестве в 106 голосов.

За Сергея ГОЛОВАТОГО проголосовали 77 депутатов ПАСЕ, за Станислава ШЕВЧУКА - 16.

А.ЮДКИВСКАЯ получила мандат судьи на 6 лет с момента вступления в должность, которое должно состояться не позже чем через 3 месяца с момента объявления результатов голосования.

После вступления в силу Протокола 14 к Конвенции по правам человека, ее мандат будет расширен до 9 лет.

А.ЮДКИВСКОЙ 36 лет, с июля 2009 она работает советником комиссара Совета Европы по правам человека. Окончила Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры, а также факультет права Киевского национального университета имени Т. Шевченко, Университет Роберта Шумана в Страсбурге.