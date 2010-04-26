В Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В этот день на повестке обсуждения строят два вопроса, касающиеся России: доклад "О последствиях войны между Грузией и Россией" и доклад о голоде 1930-х годов в СССР, передает РИА «Новости».

Тема последствий войны между Россией и Грузией в контексте событий августа 2008 года за неполных два года будет рассматриваться ПАСЕ в пятый раз. Ранее грузинская делегация заявила, что продолжит поднимать вопрос о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ.

Другой важной темой на этой сессии станет доклад нынешнего главы ПАСЕ Мевлюта ЧАВУШОГЛЫ "О поминовении жертв голодомора в бывшем СССР".

Помимо российско-грузинских отношений и проблемы Голодомора, ПАСЕ на этой сессии намерена рассмотреть последствия экономического кризиса, борьбу с экстремизмом, проблему пиратства, проблему дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

В рамках сессии пройдет представление ежегодного доклада Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса ХАММАРБЕРГА.

Кроме того, на сессии ожидается выступление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также выступление главы МИД РФ Сергея ЛАВРОВА.

Также на этой сессии Комитет по отбору судей ПАСЕ, предположительно, проведет собеседование с тремя кандидатами от Украины на должность судьи Европейского суда по правам человека. Выборы нового судьи Европейского суда по правам человека от Украины должны были состояться еще в сентябре 2007 года. Но из-за украинских политических распрей и путаницы со списками кандидатов, это место остается свободным.

Завершится весенняя сессия Ассамблеи в пятницу 30 апреля.