Лукашенко считает ОДКБ бесперспективной

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает бесперспективной дальнейшую деятельность Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том случае, если организация будет пребывать в сегодняшнем состоянии.

Об этом сообщает Газета.Ru.

«Что это за организация, если в одной из наших стран льется кровь, происходит государственный переворот? Тишина, ноль. Почему? Нетрудно догадаться», - сказал А.ЛУКАШЕНКО в воскресенье журналистам, говоря о событиях в Киргизии.

«Если и так будет развиваться ОДКБ дальше, то смею вас заверить, что перспективы эта организация не имеет», - подчеркнул он.

На вопрос о том, примет ли президент Беларуси участие в саммите ОДКБ в ближайшее время, А.ЛУКАШЕНКО ответил: «Я еще не определился, поеду я на саммит или нет».