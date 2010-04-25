Премьер Таиланда отказался объявлять досрочные выборы парламента
09:20, 25 апреля 2010Мир
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Потому что "оппозиция использует насилие"
Премьер-министр Таиланда Абхисит БЕТЧАЧИВА заявил, что отказывается выполнять требование оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов в ближайшие 30 дней.
«Я отвергаю это предложение, потому что они (оппозиционеры) прибегают к насилию и устрашению. Я не могу это принять», - заявил премьер, сообщает «Газета.ру».
Протесты оппозиции в Бангкоке продолжаются в течение последних шести недель.
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