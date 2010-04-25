Премьер Таиланда отказался объявлять досрочные выборы парламента

Премьер-министр Таиланда Абхисит БЕТЧАЧИВА заявил, что отказывается выполнять требование оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов в ближайшие 30 дней.

«Я отвергаю это предложение, потому что они (оппозиционеры) прибегают к насилию и устрашению. Я не могу это принять», - заявил премьер, сообщает «Газета.ру».

Протесты оппозиции в Бангкоке продолжаются в течение последних шести недель.