Премьер Таиланда отказался объявлять досрочные выборы парламента

09:20, 25 апреля 2010
Мир
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Потому что "оппозиция использует насилие"

Премьер-министр Таиланда Абхисит БЕТЧАЧИВА заявил, что отказывается выполнять требование оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов в ближайшие 30 дней.

«Я отвергаю это предложение, потому что они (оппозиционеры) прибегают к насилию и устрашению. Я не могу это принять», - заявил премьер, сообщает «Газета.ру».

Протесты оппозиции в Бангкоке продолжаются в течение последних шести недель.

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