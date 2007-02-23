Армия маоистов прошла инвентаризацию в ООН

Миссия ООН пересчитала армию маоистов Непала, которая, в соответствии с условиями соглашения с правительством, должна разоружиться и влиться в политический процесс.

По данным специального представителя генсека ООН в Непале Яна Мартина, численность боевиков Компартии Непала (маоистской) составила 30,852 человека, добровольно вставших на учет ООН. Его заявление распространено в пятницу в штаб-квартире ООН.

Арсенал вооружения, поставленный добровольно на учет, оказался значительно скромнее - менее 3,5 тысяч единиц. В объявленном списке оружия, предназначаемого к сдаче под контроль ООН, значатся 91 пушка, большинство из которых изготовлены местными силами, чуть больше сотни минометов и автоматов и почти 2,5 тысячи винтовок.

Ян Мартин заявил, что миссия ООН намерена расследовать выдвинутые в Непале обвинения в адрес маоистской армии в сокрытии оружия.

Непальские маоисты, которые вместе с демократическим семипартийным альянсом добились ограничения монархии, договорились в середине прошлого года о прекращении гражданской войны, которая унесла около 13 тысяч жизней.

В соответствии с мирным соглашением, представители Компартии уже вошли в состав временного парламента Непала и должны быть вскоре включены в кабинет министров.

Миссия ООН установлена в Непале по просьбе правительства и содействует в процессе разоружения и подготовки выборов в Конституционное собрание, которое определить судьбу монархии.

РИА "Новости"