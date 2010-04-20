Лукашенко предупредил Бакиева, что российские спецслужбы их прослушивают

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что российские спецслужбы прослушивали все его телефонные разговоры с Президентом Кыргызстана Курманбеком БАКИЕВЫМ и использовали эту информацию для ведения информационной войны в российских СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня в белорусском парламенте, отвечая на вопросы депутатов после оглашения послания к белорусскому народу.

"Мы говорили по открытой связи, там нет закрытой связи. Я точно знаю, что, видимо, прослушали и прошел выброс через российские СМИ, что БАКИЕВ вылетел из Казахстана в субботу или в воскресенье к нам. Я уже не говорю, что некоторые уже звонили и говорили: "Когда вы заберете БАКИЕВА?". Я понял эту закулисную возню", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Вместе с тем, Президент Беларуси подчеркнул, что не может сообщить все подробности произошедшего. По его словам, во время следующего телефонного разговора с К.БАКИЕВЫМ, он сообщил о прослушивании разговоров. "Я его предупредил, что все разговоры наши прослушиваются, поскольку российские СМИ начинают заявлять, что он (К.БАКИЕВ) в Беларуси и т.д. Мы переговорили, он не просил за себя. Он сказал: забери семью, детей жалко, они ни в чем не виноваты", - добавил глава Белорусского Государства.

А.ЛУКАШЕНКО также считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) немедленно после начала событий в Бишкеке должна была собраться на экстренное заседание, поскольку Кыргызстан является участником этой организации. "Ну что же это за ОДКБ – все молчат… Давайте соберемся, обсудим, пригласим его (К.БАКИЕВА) туда и скажем тем, кто там власть захватил: погодите, давайте поговорим. Может, Курманбек не прав – мы ему об этом скажем. И тогда не нужно временному правительству искать где-то поддержку. Этого не сделали. А я ждал, что председательствующий позвонит и скажет: давайте соберемся. У нас в июне – плановое заседание ОДКБ. Они предложили собраться 8 мая в рамках саммита СНГ. Кому же нужна тогда эта организация?", - отметил А.ЛУКАШЕНКО.

"Мы не дадим его (К.БАКИЕВА) семью в обиду. Будем поддерживать его детей. А если нужна помощь, то окажем ее. Я не думаю, что там ситуация полностью разрядилась. Тот, кто аплодирует и рассчитывает на то, что в Кыргызстане нет БАКИЕВА… БАКИЕВ никуда не уйдет, это не тот человек. Он себя считает на сегодняшний день Президентом, и народ сегодня протрезвел: даже те, кто штурмовал, требует возвращения БАКИЕВА", - подчеркнул Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО также высказал убеждение в бесперспективности проведения "цветных революций" на постсоветском пространстве. "Этим революциям должен быть положен конец. За каждой такой революцией стоят деньги. Кому-то это надо было. Наверное, не белорусам, не австрийцам, и даже не украинцам. Я думаю, что у каждой из стран своих проблем много. Не надо БАКИЕВА обвинять в коррупции и в прочем. У себя столько проблем – дальше некуда, решайте их, и это будет достойно. Я думаю, что наш народ меня не осудит", - уверен глава Белорусского Государства.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО сегодня сообщил, что К.БАКИЕВ вместе со своей семьей вчера, в понедельник, 19 апреля, прилетел в Беларусь.

"В понедельник я поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку БАКИЕВА в Минск по его просьбе, он об этом просил не единожды. Ночью в понедельник он был в Минске", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.