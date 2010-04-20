Вулкан в Исландии «заработал» с новой силой

Исландский вулкан Эйяфьятлайокудль, извержение которого ранее почти прекратилось, вновь "заработал" в понедельник вечером. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на британских метеорологов.

"Вулкан ранее практически прекратил извергаться, но теперь извержение вновь продолжается, вулканический пепел выбрасывается на высоту от 10 до 15 тысяч футов (от 3 до 4,5 тысячи метров)", - говорится в прогнозе распространения вулканического пепла. В предыдущем сообщении ученые заявляли, что вулкан снизил активность и выбрасывал пепел на высоту не более 200 метров.

В настоящее время у метеослужбы по-прежнему нет данных о проникновении пепла на высоту, превышающую 10,6 тысячи метров.

По данным прогноза, во вторник облако вулканического пепла над севером Евразии и Атлантикой не претерпит значительных изменений и не будет двигаться дальше на запад.

Одно из пятен, расположенное на высоте ниже 6 тысяч метров, протянется узкой полосой от восточного побережья Канады через юг Гренландии и Европу до центра Западной Сибири.