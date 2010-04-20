Украина готова укреплять военно-технические контакты с Казахстаном

Украина готова увеличить военно-техническую составляющую двустороннего сотрудничества с Казахстаном.

Об этом сказал министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине Амангельды ЖУМАБАЕВЫМ в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны.

“Наступило время переходить от деклараций к конкретным делам. У нас есть много направлений, по которым оборонные ведомства Украины и Казахстана могут тесно и плодотворно сотрудничать”, - подчеркнул руководитель отечественного оборонного ведомства.

В свою очередь посол отметил, что отношения между Казахстаном и Украиной являются очень близкими, и Украина для Казахстана является стратегическим партнером.

Он также добавил, что сегодня на территории Казахстана проживают почти 400 тыс. этнических украинцев, функционируют 24 украинских культурных центра и школы.

Посол также подчеркнул, что сегодня сложились чрезвычайно благоприятные условия для развития двустороннего сотрудничества.

“Украина имеет большие возможности и перспективы. Казахстан очень заинтересован в развитии различных двусторонних проектов практически во всех отраслях экономики, в том числе и в военной и военно-технической сферах”, - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Украине.

В этом контексте М.ЕЖЕЛЬ и А.ЖУМАБАЕВ обсудили перспективные направления развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.