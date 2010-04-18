Европейские страны объявили об открытии аэропортов

Аэропорт Франкфурта, закрытый из-за облака вулканической пыли над Европой, временно возобновил работу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей немецких властей. Ранее временно возобновили работу шесть аэропортов Германии, включая берлинские Тегель и Шенефельд.

Также днем временно возобновили работу три аэропорта на юге Франции (в Ницце, Марселе и Бордо), а также шесть на юго-западе страны, в том числе в Тулузе. Тем не менее, большинство французских аэропортов, в том числе в Париже, будут закрыты до вторника, 20 апреля.

В Испании возобновлена работа всех 17 аэропортов на севере и северо-востоке страны, которые ранее закрывались из-за извержения исландского вулкана. Это, в частности, касается аэропорта в Барселоне.

Кроме того, Норвегия открыла значительную часть своего воздушного пространства, в том числе к северу от Бергена. Ожидается, что аэропорты на юге, в том числе в Осло, возобновят работу в ближайшие часы. Частично открыто воздушное пространство Болгарии. Возобновили работу шесть аэропортов в центре и на севере Польши.

Ранее Австрия, Великобритания, Дания, Венгрия, Ирландия, Швейцария, Чехия и некоторые другие страны объявили о продлении запрета на полеты до понедельника, 19 апреля. Это же касается и севера Италии. Аэропорты Исландии, где произошло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, нарушившее авиасообщение по всей Европе, остаются открытыми.

Начиная с четверга, 15 апреля, в Европе отменены в общей сложности около 63 тысяч рейсов.

Лента.ру