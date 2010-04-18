Ангела Меркель не полетит на похороны Леха Качиньского

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила свои планы посетить в воскресенье Польшу для участия в церемонии похорон президента Леха Качиньского в связи с распространяющимся облаком пепла от исландского вулкана, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление пресс-службы правительства.

Меркель должна была в пятницу вернуться в Берлин из поездки в США, но вынуждена была лететь в португальскую столицу Лиссабон из-за закрытия немецких аэропортов. В субботу канцлер вылетела в Рим, откуда она на автомобиле выехала в Германию.

Похороны четы Качиньских, напоминает РИА "Новости", состоятся в воскресенье на территории королевского замка Вавель в Кракове. В церемонии прощания собираются принять участие лидеры многих стран мира. Как сообщила канцелярия президента Польши, похороны не будут перенесены на более поздний срок, даже если из-за погодных условий иностранные делегации не смогут в воскресенье прибыть в Краков.