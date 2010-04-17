Уцелевший самописец найден на месте авиакатастрофы под Смоленском

Следователи на месте авиакатастрофы под Смоленском нашли эксплуатационный самописец, который редко сохраняется при крушении самолетов, и смогут использовать его в качестве дополнительного источника информации, сообщает РИА "Новости".

"Эксплуатационный самописец не защищен и очень редко при авиационном крушении он сохраняется. Тем не менее, в данном случае он сохранился и... будет использован как дополнительное средство при расследовании и расшифровке", - сказала руководящая расследованием глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина.

По ее словам, эксплуатационный самописец содержит тот же объем информации, который имеется на аварийном самописце.

Самописец с польского самолета произведен в Польше и по совместному решению польской и российской сторон будет расшифрован в Польше на заводе-производителе.