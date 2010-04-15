Самолет Качиньского заходил на посадку один раз

Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна АНОДИНА опровергла информацию о том, что разбившийся под Смоленском самолет Президента Польши Ту-154 заходил на посадку несколько раз, сообщает РИА «Новости».

"Работа продолжается, ведется тщательно и скрупулезно, в полном взаимодействии с польской стороной. После завершения работы комиссия придаст гласности ее результаты. Могу также добавить, что информация, появлявшаяся в СМИ, о трех-четырех заходах польского самолета на посадку, не соответствует действительности. Могу сказать, что попытка посадки была одна", - сказала Т.АНОДИНА.

Как сообщал УНИАН, самолет польского Президента Леха КАЧИНЬСКОГО разбился вблизи Смоленска утром 10 апреля 2010 года. По предварительным данным, самолет Ту-154 зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. На борту находилось 96 человек. Никто не выжил.

Среди погибших - сам Президент, его супруга и часть руководства страны. Они следовали в Катынь на траурные мероприятия на месте массового захоронения польских офицеров, расстрелянных НКВД в марте 1940 года.