Большинство россиян уверены, что порядок важнее демократии (опрос)

Большинство россиян уверены, что порядок для России важнее демократии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, отвечая на вопрос, что сейчас важнее для России, 72% опрошенных сказали, что «порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод».

По мнению 16% респондентов, важнее «демократия, даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным и криминальным элементам», а 12% затруднились с ответом.

Как отмечается в исследовании, в течение последних лет растет количество сторонников демократии (с 1999 года выросло с 11% до 16%).

За приоритет порядка выступают, главным образом, сторонники КПРФ и партии «Справедливая Россия» (88% и 85% соответственно). Доля таких респондентов наиболее высока среди пожилых (78%), малообразованных (77%) и малообеспеченных граждан (77%).

Демократические ценности поддерживают, главным образом, 18-24-летние (23%), высокообразованные (21%) и обеспеченные (24%) респонденты.

Согласно опросу, россияне понимают под порядком, главным образом, политическую и экономическую стабильность страны (41%). В числе наиболее распространенных представлений - социальная защита малоимущих слоев (29%), прекращение борьбы властей (27%), возможность для каждого реализовать свои права (25%), строгое соблюдение законов (24%). Несколько реже россияне определяют порядок как строгую дисциплину (18%), а также привлечение силовых структур к борьбе с преступностью (7%). Реже всего россияне связывают это понятие с ограничением демократических прав и свобод, лозунгом, открывающим путь к диктатуре (по 1%).

Демократию граждане РФ определяют, в первую очередь, как свободу слова, печати и вероисповедания (44%). Вторым популярным представлением является экономическое процветание страны (28%). Менее распространены такие трактовки, как строгая законность (21%), порядок и стабильность (19%), выборность властей (18%), «пустая болтовня» (11%), свобода действий для каждого (10%). Реже россияне понимают под демократией анархию и безвластие, гарантию прав меньшинств (по 6%), подчинение меньшинства большинству (4%).

Опрос ВЦИОМ был проведен 9-11 января 2010 года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.