Экономике Польше ничего не угрожает

Последствия катастрофы самолета Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский не несут угрозы экономике страны".

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы принимать различные решения, но мы не ожидаем, что польской экономики может грозить какая-либо опасность", - сказал помощник премьер-министра Польши Дональда Туска Михал Бони на пресс-конференции в Варшаве, передает Reuters.