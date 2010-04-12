Экономике Польше ничего не угрожает
06:55, 12 апреля 2010Мир
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"Продолжаем следить за развитием ситуации"
Последствия катастрофы самолета Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский не несут угрозы экономике страны".
"Мы продолжаем следить за развитием ситуации и готовы принимать различные решения, но мы не ожидаем, что польской экономики может грозить какая-либо опасность", - сказал помощник премьер-министра Польши Дональда Туска Михал Бони на пресс-конференции в Варшаве, передает Reuters.
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