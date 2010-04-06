В Багдаде жертвами взрывов стали 49 человек

Жертвами серии взрывов, прогремевших сегодня в различных районах Багдада, стали 49 человек, более 160 человек ранены.

Как передает РИА “Новости”, не менее семи взрывов прогремели сегодня в Багдаде один за другим. Первый теракт был совершен в 09.30 по местному времени в северо-западном районе Багдада Шуля и привел к обрушению здания. После этого на воздух взлетел припаркованный в километре заминированный автомобиль. Приблизительно в 09.45 по местному времени, сработало взрывное устройство, оставленное рядом с одним из популярных ресторанов в центральной части Багдада. Следующие два взрыва прогремели на северо-западе Багдада. После этого поступили сообщения о машине, взорванной на рынке в южной части иракской столицы.

Спасатели продолжают расчищать завалы рухнувших домов.

Ответственность за совершенные сегодня теракты власти Ирака возложили на боевиков "Аль-Каиды", которые, как заявил представитель иракских сил безопасности бригадный генерал Касем АТТА, "пытаются подорвать безопасность и политический процесс в Ираке".