Интерпол объявил в розыск дочь Саддама Хусейна

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) выпустила ордер на арест старшей дочери бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, передает телеканал CNN.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Интерпола, 41-летняя Рагад Хусейн (Raghad Hussein) обвиняется в совершении преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также в террористической деятельности.

Иракские правоохранительные органы добиваются ареста Рагад Хусейн, проживающей в Иордании, уже несколько лет. В 2006 году Рагад и ее мать Саджида Талфа (Sajida Talfah) были объявлены в розыск по обвинению в пособничестве терроризму и оказании материальной помощи сепаратистам.

Тогда же к розыску Рагад Хусейн подключился Интерпол. Ведомство выпустило так называемое "красное уведомление", в котором правоохранительным органам разных стран рекомендовалось оказать содействие в поисках Рагад Хусейн. Ирак обратился к Иордании с просьбой экстрадировать Рагад Хусейн на родину, однако иорданские власти запрос отклонили.

Рагад Хусейн покинула Ирак в 2003 году, когда в страну вошли войска коалиции. В 2006 году она принимала участие в организации судебной защиты своего отца, которого впоследствии признали виновным в преступлениях против человечности и казнили.

Лента.ру