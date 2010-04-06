Обама обнародует ядерную стратегию США

Президент США Барак Обама во вторник обнародует ядерную стратегию США, сообщил журналистам официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс.

Сроки представления стратегии сдвигались уже несколько раз. Ранее в качестве даты ее обнародования называлось 1 марта.

"Президент обнародует ядерную стратегию, над которой он и сотрудники его администрации работали уже достаточно долго. Ядерная безопасность - это одна из наиболее важных для президента тем в сфере внешней политики", - цитирует РИА "Новости".

Как говорил ранее Обама, новая стратегия предполагает снижение объемов ядерных вооружений и их роли в стратегии нацбезопасности. Американский лидер не раз заявлял о необходимости минимизировать роль ядерных вооружений в оборонной политике, а также о том, что "задачей - максимум" должно стать полное избавление мира от ядерного оружия.

Стратегия является утверждаемым конгрессом документом, определяющим политику США в области ядерных вооружений и оценки угроз на следующие пять-десять лет. Как сообщил в марте на слушаниях в конгрессе замминистра обороны США по политическим вопросам Джеймс Миллер, задержка подготовки была связана с необходимостью согласования стратегии с проектом бюджета Пентагона на 2011 финансовый год.

США сохранят "ядерную триаду" - наземные пусковые установки, ядерное оружие морского базирования и дальнюю авиацию, несущую ядерные боезаряды - с учетом положений нового договора по СНВ.

Стратегия предусматривает также увеличение финансирования ядерной инфраструктуры США. Миллер рассказал, что в ней предусматривается дополнительное финансирование на поддержание инфраструктуры Национальной ядерной лаборатории в Лос-Аламосе (штат Калифорния) и в Оук-Ридже (Теннеси). Пентагон также запросил 13-процентное увеличение финансирования Национальной администрации по ядерной безопасности в рамках программы по поддержанию боеготовности стареющих боеголовок.