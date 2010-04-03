В Польше произошло землетрясение

В Польше зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным Геофизической службы Российской академии наук, очаг подземного удара залегал на глубине 5 километров, толчок зарегистрирован в 01:36 по времени Гринвича.

Геологическая служба США дает информацию о том, что эпицентр землетрясения располагался в 75 километрах северо-западнее Вроцлава, в 120 километрах юго-западнее Познани, в 350 километрах юго-западнее Варшавы.

Данных о последствиях землетрясения не поступало.