В Польше произошло землетрясение
11:11, 03 апреля 2010Мир
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В 350 километрах юго-западнее Варшавы
В Польше зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает ИТАР-ТАСС, по данным Геофизической службы Российской академии наук, очаг подземного удара залегал на глубине 5 километров, толчок зарегистрирован в 01:36 по времени Гринвича.
Геологическая служба США дает информацию о том, что эпицентр землетрясения располагался в 75 километрах северо-западнее Вроцлава, в 120 километрах юго-западнее Познани, в 350 километрах юго-западнее Варшавы.
Данных о последствиях землетрясения не поступало.
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