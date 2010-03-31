Сегодня пройдут первые похороны жертв взрывов в московском метро

Подмосковье и Калуге сегодня пройдут первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро, передает Радио «Свобода».

Неопознанными остаются двое из 39 погибших в результате взрывов на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", сообщило во вторник МЧС России.

Ранения и травмы при взрывах получили, по уточненным данным, свыше 80 человек. 76 из них находятся в московских больницах, состояние многих - тяжелое.

По основной версии следствия, теракты совершили смертницы.

Во вторник в Москве был день траура по жертвам взрывов. Тысячи людей посетили места трагедий, возложили цветы.