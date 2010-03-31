Украина хочет продлить сроки адаптации к требованиям ВТО

Украина намерена вести переговоры со Всемирной торговой организацией (ВТО) о продлении сроков адаптации отдельных отраслей агропромышленного комплекса.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Я провел переговоры со специалистами Кореи, которые отстаивали позиции для своей страны в ВТО. Мы будем пытаться их вовлечь в переговорный процесс, чтобы они, имея опыт, помогли нам договориться о продлении сроков адаптации в определенных отраслях. Особенно это касается мяса, молока, то есть, тех отраслей, которые нам необходимо реанимировать», - сказал министр.

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