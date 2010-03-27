Правящая партия Польши определилась с кандидатом в президенты

Правящая в Польше с 2007 года партия "Гражданская платформа" (РО) выбрала своим кандидатом на нынешних выборах Президента главу Сейма Бронислава КОМОРОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, за бывшего депутата всех созывов - со свержения коммунистического режима в 1989 году - польского парламента и экс-министра обороны Польши отдали свои голоса 68,5% партийцев.

Конкурент 57-летнего Б.КОМОРОВСКОГО 47-летний министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ набрал 31,5% голосов однопартийцев, которые приняли участие в голосовании.

Бывший журналист Р.СИКОРСКИЙ, который после объявления чрезвычайного положения в Польше в 1981 году получил политическое убежище в Великобритании, и оппозиционер в коммунистические времена Р.КОМОРОВСКИЙ боролись за право стать кандидатом от правящей партии после отказа принимать участие в выборах лидера РО и главы правительства Дональда ТУСКА.

46 тысяч членов "Гражданской платформы" избирали своего кандидата в президенты, который осенью будет бороться за пост с действующим главой государства Лехом КАЧИНЬСКИМ, голосованием по почте и через интернет, которое завершилось 25 марта.

В голосовании не принимали участия лица, которые записались в ряды РО после 16 февраля во избежание возможного искусственного увеличения голосов для одного из кандидатов.

Р.СИКОРСКИЙ, который до перехода три года назад в РО был министром обороны в правительстве ныне оппозиционной партии "Право и справедливость", соучредителем которой является нынешний глава государства, поздравил Б.КОМОРОВСКОГО с победой и призвал своих сторонников голосовать во время выборов президента за кандидата от "Гражданской платформы".

Казначей РО Анджей ВЫРОБЕЦ сообщил, что организация выборов кандидата в президенты Польши стоила партии около 170 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, в конце января лидер либеральной „Гражданской платформы” и глава с конца 2007 года польского правительства Дональд ТУСК объявил в четверг, что не будет принимать участия в выборах Президента Польши, объяснив свое решение желанием сохранить реальное влияние на управление государством для проведения необходимых реформ.

Справка УНИАН. Наибольшее государство Восточной Европы, которое входит в Евросоюз, Польша является парламентско-президентским государством, где основная власть сконцентрирована в главном законодательном органе Сейме, в котором победители выборов формируют большинство и правительство.

53-летний Д.ТУСК, который проиграл президентские выборы 61-летнему Леху КАЧИНЬСКОМУ в 2005 году, в нынешних выборах - согласно социологическим опросам - легко победил бы действующего Президента.

Данные социологов свидетельствуют, что убедительную победу над Л.КАЧИНЬСКИМ одержит любой из кандидатов от "Гражданской платформы".