В московском аэропорту Внуково разбился самолет (дополненная)

Bombardier Challenger 850. Фото с сайта airliners.net

Причиной падения самолета во Внуково стало возгорание в районе двигателя. Как сообщили РБК в пресс-службе Министерства транспорта, при взлете самолета марки Challenger, выполнявшего рейс Москва-Берлин, произошло возгорание в районе двигателя. Пилот предпринял попытку приземлиться, однако ему это не удалось, и самолет с малой высоты упал на взлетную полосу, отметили в Минтрансе. В министерстве сообщили, что в настоящее время пожар на месте падения самолета потушен, там работают две бригады спасателей. На борту самолета находились четыре члена экипажа, двое из них получили ранения. Инцидент произошел на третьем терминале Внуково.

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