На переговорах по ядерной программе КНДР найден осторожный компромисс

Кристофер Хилл. Фото AFP

Представители США на переговорах по ядерной программе Северной Кореи заявили, что было досягнуто осторожное согласие, сообщает Би-би-си

Представитель Кристофер Хилл говорит, что напряженные переговоры в Пекине позволили согласиться относительно проекта последующих шагов к ядерного разоружению Северной Кореи.

После долгих переговоров, которые длились всю ночь, стороны, кажется, достигли определенного соглашения. Очевидно, они преодолели разногласия относительно объемов помощи, которых требовала Северная Корея взамен начала процесса разоружения. США и Китай заявили, что это позитивный шаг, но впереди еще много работы.

Японский представитель, вместо этого, сказал, что к соглашению нужно относиться осторожно, и его еще будут обсуждать. Северная Корея пока еще соглашение не комментировала. Его еще должны утвердить лидеры всех стран, которые принимали участие в переговорах.