Путин напомнил, что он "наверное, первый" поздравил Януковича
Премьер РФ сказал, чего он ждет
Российские власти ожидают, что в украинском парламенте появится коалиция, и желают скорейшего наступления стабильности в "республике", заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.
"Мы ожидаем создания коалиции в украинском парламенте и, как следствие, правительства Украины, как нашего основного партнера, с которым мы надеемся выстроить нормальные, конструктивные отношения", - сказал Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем в пятницу.
"Мы хотим, чтобы один из основных наших экономических партнеров развивался стабильно, один из наших политических партнеров развивался успешно, потому что от этого напрямую зависит состояние крупных предприятий, а может, даже отраслей экономики", - цитирует российского премьера РИА "Новости".
Он еще раз поздравил Януковича с победой на выборах.
"Я, наверное, был первым, кто поздравил в ночь голосования как раз. Хочу пожелать вам успехов. Ситуация сложная и в мировой экономике в целом, и в нашей экономике непростая, и в украинской экономике", - отметил Путин.
Он заявил, что Украина пострадала больше, чем Россия, и рассказал украинскому президенту, какие шаги предпринимают российские власти по преодолению финансового кризиса.