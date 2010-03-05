Путин напомнил, что он "наверное, первый" поздравил Януковича

Российские власти ожидают, что в украинском парламенте появится коалиция, и желают скорейшего наступления стабильности в "республике", заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Мы ожидаем создания коалиции в украинском парламенте и, как следствие, правительства Украины, как нашего основного партнера, с которым мы надеемся выстроить нормальные, конструктивные отношения", - сказал Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем в пятницу.

"Мы хотим, чтобы один из основных наших экономических партнеров развивался стабильно, один из наших политических партнеров развивался успешно, потому что от этого напрямую зависит состояние крупных предприятий, а может, даже отраслей экономики", - цитирует российского премьера РИА "Новости".

Он еще раз поздравил Януковича с победой на выборах.

"Я, наверное, был первым, кто поздравил в ночь голосования как раз. Хочу пожелать вам успехов. Ситуация сложная и в мировой экономике в целом, и в нашей экономике непростая, и в украинской экономике", - отметил Путин.

Он заявил, что Украина пострадала больше, чем Россия, и рассказал украинскому президенту, какие шаги предпринимают российские власти по преодолению финансового кризиса.