Обама прошел медосмотр

Барак Обама в воскресенье прошел свой первый медосмотр в качестве главы государства.

Врачи остались довольны состоянием здоровья главнокомандующего вооруженными силами, и теперь он появится у них лишь в августе 2011 года, когда ему исполнится 50 лет.

В Национальный медицинский центр ВМС США 48-летний глава администрации прилетел в 7 часов утра на вертолете. Обследование продолжалось примерно полтора часа. Ряд анализов Обама сдал заранее.

В Белом Доме отмечают, что американский лидер не смотря на плотный график старается выкраивать время для пробежек, посещает тренажерный зал и играет по выходным в баскетбол и гольф.

Эхо Москвы