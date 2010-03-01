Обама прошел медосмотр
04:20, 01 марта 2010Мир
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Врачи остались довольны
Барак Обама в воскресенье прошел свой первый медосмотр в качестве главы государства.
Врачи остались довольны состоянием здоровья главнокомандующего вооруженными силами, и теперь он появится у них лишь в августе 2011 года, когда ему исполнится 50 лет.
В Национальный медицинский центр ВМС США 48-летний глава администрации прилетел в 7 часов утра на вертолете. Обследование продолжалось примерно полтора часа. Ряд анализов Обама сдал заранее.
В Белом Доме отмечают, что американский лидер не смотря на плотный график старается выкраивать время для пробежек, посещает тренажерный зал и играет по выходным в баскетбол и гольф.
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