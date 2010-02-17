Снова задержаны десятки активистов Союза поляков в Беларуси

В Беларуси сегодня были вновь задержаны активисты непризнанного властями в стране Союза поляков.

Как передает радио «Свобода», по данным этой организации, под стражу в городе Воложин были взяты около 30 человек, направлявшихся на судебные слушания о судьбе Польского культурного центра.

Многие из активистов ранее уже задерживались сотрудниками правоохранительных органов и даже были оштрафованы.

Между тем районный суд Воложина (Минская область) сегодня принял решение, что Польский дом в Ивенце (Минская область), из-за которого разгорелся конфликт между двумя союзами белорусских поляков, останется в собственности официального Союза поляков Белоруссии (СПБ), передает РИА «Новости».

Союз поляков был образован в Беларуси в 1990 году и объединил польские культурно-просветительские общества в Беларуси. В 2005 году Союз раскололся. Часть его, лояльная властям, является официально признанной. Активисты непризнанного СПБ во главе с Анжеликой БОРИС находятся в оппозиции к действующей власти. Польские власти поддерживают СПБ во главе с А.БОРИС.