Моссад ликвидировал иранского ядерного физика

Израильская разведывательная служба "Моссад" причастна к смерти иранского ядерного физика Ардешира Хассанпура, пишет в воскресенье британская газета The Sunday Times.

44-летний Хассанпур умер 15 января, но первые сообщения об этом появились только через шесть дней. По официальным данным, смерть ученого произошла от отравления газом.

Хассанпур является лауреатом иранской военной премии и обладателем главного приза научного фестиваля Харазми. Ученый работал на ядерном заводе в Исфахане, том самом, на котором урановая руда перерабатывается в газообразный гексафторид урана, который затем обогащается в Натанзе для получения топлива для атомных электростанций.

Напомним, что в субботу Иран пустил группу международных наблюдателей на завод в Исфахане. Тогда представитель Ирана при МАГАТЭ Али Ашгар Солтания заявил, что приглашенные специалисты получили возможность убедиться в мирном характере иранского ядерного производства. Однако на завод в Натанзе, ответственный за следующую стадию процесса получения ядерного топлива, наблюдатели пока допущены не были. По некоторым данным, там в ближайшее время будут установлены новые центрифуги для обогащения урана.

Лента.ру