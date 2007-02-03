”Большую тройку” ЕС интересуют Янукович, Ющенко, Гайдук и Макуха

Бенита Ферреро-Вальднер

Председатель Совета министров ЕС, федеральный министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА 6 февраля в Киеве примут участие в очередной встрече Украина-Тройка ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Также в составе делегации Евросоюза Украину посетит государственный секретарь по европейским вопросам МИД Португалии как следующей страны, которая будет председательствовать в ЕС, Микель Лобу АНТУНЕШ.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по поводу широкого круга актуальных вопросов отношений Украина-ЕС, в частности, подготовки к переговорам о заключении нового Усиленного соглашения и создания зоны свободной торговли, сотрудничества в сфере безопасности поставок и транзита энергоносителей и тому подобное.

Во время пребывания в Украине делегация ЕС встретится с руководством МИД в ходе министерской встречи, а также с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Кроме того, в рамках визита Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планирует провести встречи с секретарем СНБО Виталием ГАЙДУКОМ и министром экономики Владимиром МАКУХОЙ, а также посетить 7 февраля Донецк, где встретиться с руководством области и выступить перед студентами Донецкого национального университета.

Как сообщал УНИАН, проведение заседания Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел в начале этой недели было под угрозой срыва из-за неопределенности ситуации относительно пребывания Бориса ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел.

После его отставки и назначения Владимира ОГРЫЗКО и.о. министра источники в пресс-службе Х.СОЛАНЫ сообщили, что проведение заседания зависит исключительно от украинской стороны.