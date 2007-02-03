”Большую тройку” ЕС интересуют Янукович, Ющенко, Гайдук и Макуха
(программа визита)
|Бенита Ферреро-Вальднер
Об этом УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.
Также в составе делегации Евросоюза Украину посетит государственный секретарь по европейским вопросам МИД Португалии как следующей страны, которая будет председательствовать в ЕС, Микель Лобу АНТУНЕШ.
В ходе встречи состоится обмен мнениями по поводу широкого круга актуальных вопросов отношений Украина-ЕС, в частности, подготовки к переговорам о заключении нового Усиленного соглашения и создания зоны свободной торговли, сотрудничества в сфере безопасности поставок и транзита энергоносителей и тому подобное.
Во время пребывания в Украине делегация ЕС встретится с руководством МИД в ходе министерской встречи, а также с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Кроме того, в рамках визита Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планирует провести встречи с секретарем СНБО Виталием ГАЙДУКОМ и министром экономики Владимиром МАКУХОЙ, а также посетить 7 февраля Донецк, где встретиться с руководством области и выступить перед студентами Донецкого национального университета.
Как сообщал УНИАН, проведение заседания Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел в начале этой недели было под угрозой срыва из-за неопределенности ситуации относительно пребывания Бориса ТАРАСЮКА в должности министра иностранных дел.
После его отставки и назначения Владимира ОГРЫЗКО и.о. министра источники в пресс-службе Х.СОЛАНЫ сообщили, что проведение заседания зависит исключительно от украинской стороны.