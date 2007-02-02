Сделан шаг к объединению транспортных систем России и Украины

Сегодня в Киеве министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ и министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН подписали план мероприятий по реализации Концепции интеграции транспортных систем Украины и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, в концепции определены сроки ее реализации и ответственные за ее реализацию во всех сферах транспортной отрасли.

Как отметил в комментарии журналистам Н.РУДЬКОВСКИЙ, «сегодняшний день только начало сотрудничества (Украины и России). Мы ставим более широкое задание - объединить транспортные системы России, Казахстана, Беларуси и Венгрии». Этот, подчеркнул министр, даст возможность на порядок увеличить объемы транзитных грузов.

Как сообщал УНИАН, по приглашению министра транспорта и связи Украины 1 февраля с официальным визитом в Киев прибыла делегация Министерства транспорта Российской Федерации под руководством министра транспорта РФ Игоря ЛЕВИТИНА.