Взрыв на электростанции в США: есть жертвы
Спасатели с собаками ищут людей
Жертвами взрыва на электростанции в США стали, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили ранения.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN, команды спасателей с собаками ищут людей под завалами после взрыва на электростанции Kleen Energy в городе Миддлтаун в американском штате Коннектикут,
Как заявил журналистам мэр города, точное число рабочих, находившихся в момент взрыва в здании электростанции, неизвестно, и потому число жертв еще может увеличиться.
"Как мне сказали владельцы проекта, на участке... могут работать от 100 до 200 человек", - сказал мэр.
Однако заместитель начальника местной пожарной охраны сказал, что мэр привел данные по будним дням, а в воскресенье, когда произошел взрыв, на предприятии должны были находиться не более 50-60 человек.
Тем не менее, точных данных о числе возможных жертв взрыва до сих пор нет.
Как сообщалось, 7 февраля на электростанции Kleen Energy прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при пробном запуске электрогенерирующей системы.