Взрыв на электростанции в США: есть жертвы

Жертвами взрыва на электростанции в США стали, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили ранения.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN, команды спасателей с собаками ищут людей под завалами после взрыва на электростанции Kleen Energy в городе Миддлтаун в американском штате Коннектикут,

Как заявил журналистам мэр города, точное число рабочих, находившихся в момент взрыва в здании электростанции, неизвестно, и потому число жертв еще может увеличиться.

"Как мне сказали владельцы проекта, на участке... могут работать от 100 до 200 человек", - сказал мэр.

Однако заместитель начальника местной пожарной охраны сказал, что мэр привел данные по будним дням, а в воскресенье, когда произошел взрыв, на предприятии должны были находиться не более 50-60 человек.

Тем не менее, точных данных о числе возможных жертв взрыва до сих пор нет.

Как сообщалось, 7 февраля на электростанции Kleen Energy прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при пробном запуске электрогенерирующей системы.