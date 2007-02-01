У Хилари Клинтон появился еще один конкурент (фото)

Сенатор Джо Байден во время слушания на Капитолийском Холме

Руководитель комитета по внешней политике Сената Джо Байден (Joe Biden) включился в борьбу за пост президента США, сообщает Associated Press.

Байден говорил о своем решении участвовать в выборах еще несколько месяцев назад, а в среду подал документы в Федеральную избирательную комиссию США на создание комитета по проведению его предвыборной кампании.

64-летний сенатор признает, что его популярность в качестве кандидата в президенты не сможет сравниться с шумихой вокруг Хиллари Клинтон и Барака Обамы, также претендующих на президентское кресло.

Основным предвыборным козырем Джо Байден считает свой план решения "иракского вопроса", главной внешнеполитической задачи США на данный момент. В 2002 году сенатор голосовал за ввод войск в Ирак, однако с тех пор изменил свою позицию.

Байден принадлежит к Демократической партии, он представляет в Сенате штат Делавэр уже 34 года. 3 миллиона долларов, находящиеся на его сенатском банковском счету, Байден планирует потратить на президентскую кампанию. По словам сенатора, ему необходимо собрать еще 20 миллионов. Аналитики отмечают, что Клинтон и Обама в течение 2007 года могут собрать около 100 миллионов долларов каждый.

Джо Байден уже выставлял свою кандидатуру на президентские выборы 1988 года, но в 1987 году отказался от участия в предвыборной гонке из-за обвинений в плагиате.

Лента.ру