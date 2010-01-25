Сингапур и Торонто, Сеул и Рио, Москва и Даллас на час отключат свет

Ради борьбы с глобальным потеплением миллионы людей 27 марта на час откажутся от использования электрического света, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Сиднее.

По словам представителей фонда, о своем участии в акции "День Земли" уже заявили 250 городов, среди них Москва, Рио-де-Жанейро, Сингапур, Сеул, Манила, Торонто, Гонконг и Даллас.

Отмечается, что в рамках акции свет будет исходить лишь от общественных зданий и городских достопримечательностей. Как отметил глава WWF Грег Бурн (Greg Bourne), акция начнется в разных городах в 20:30 по местному времени.

Лента.ру