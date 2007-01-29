Экс-глава Страсбургского суда подозревает, что его отравили в России

Луциус Вильдхабер, фото с сайта ucd.ie

Бывший глава Европейского суда по правам человека Луциус Вильдхабер подозревает, что он был отравлен во время поездки в Россию. Как сообщает "Немецкая волна", об этом швейцарский судья заявил в интервью газете Die Neue Zuricher Zeitung.

По словам Вильдхабера, в конце октября 2006 года он вернулся из трехдневной командировки в Россию тяжело больным. Ему был поставлен диагноз "заражение крови", однако причина заболевания осталась неизвестной. Вильдхабер полагает, что его и сопровождавшего его в поездке адвоката Карла Экштайна пытались отравить. Однако он не может ничем подтвердить свои предположения, так как лаборатория, в которую он сдавал кровь для анализа, уже уничтожила образцы.

Вильдхабер связывает возможное покушение со своей работой в Страсбурге. Он отметил, что при рассмотрении исков, связанных с нарушениями прав человека в России, на него оказывали давление российские власти.

Сообщения об отравлениях и возможной причастности к ним российских властей регулярно появляются в западных СМИ с момента смерти в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Установлено, что он был отравлен радиоактивным изотопом полония-210. Литвиненко утверждал, что его отравили по приказу российского руководства.

Лента.ру