Пять иракских учениц убиты в результате минометного обстрела школы
18:27, 28 января 2007Мир
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Власти подозревают боевиков-шиитов
|Вход в школу. Фото AFP
В результате прямого попадания нескольких зарядов в школьные помещения погибли как минимум пять учениц, еще двадцать были ранены.
Кто именно стоит за этим преступлением пока не известно, но власти подозревают боевиков-шиитов.
Кроме того, в этот же день в различных инцидентах в Ираке погибли три американских военнослужащих, сообщает France Presse. Их смерть подтверждена командованием. В то же время коалиционные силы пока никак не комментируют заявления властей провинции Наджаф о якобы сбитом боевиками вертолете.
Общее число подтвержденных американских потерь в Ираке за январь составило уже 78 человек, напоминает агентство.
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