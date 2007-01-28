Пять иракских учениц убиты в результате минометного обстрела школы

Вход в школу. Фото AFP

Иракские боевики днем 28 января обстреляли из минометов среднюю школу для девочек, расположенную в суннитском районе на западе Багдада, сообщает AP.

В результате прямого попадания нескольких зарядов в школьные помещения погибли как минимум пять учениц, еще двадцать были ранены.

Кто именно стоит за этим преступлением пока не известно, но власти подозревают боевиков-шиитов.

Кроме того, в этот же день в различных инцидентах в Ираке погибли три американских военнослужащих, сообщает France Presse. Их смерть подтверждена командованием. В то же время коалиционные силы пока никак не комментируют заявления властей провинции Наджаф о якобы сбитом боевиками вертолете.

Общее число подтвержденных американских потерь в Ираке за январь составило уже 78 человек, напоминает агентство.

Лента.ру