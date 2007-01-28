Японский министр назвал женщин ”рожающими машинами”

Хакуо Янагисава

Министр здравоохранения Японии Хакуо Янагисава назвал женщин "рожающими машинами", которые недостаточно хорошо работают для того, чтобы остановить снижение населения страны, передает (с) Reuters. Выступая на ассамблее членов Либерально-демократической партии в г.Матсуе, 71-летний министр заявил: "Мы имеем фиксированное количество женщин в возрасте от 15 до 50 лет. Поскольку количество рожающих машин фиксировано, все, о чем мы можем просить их, - это работать как можно лучше, хотя, возможно, называть их машинами не совсем корректно".

Япония имеет один из худших показателей рождаемости среди развитых стран. По прогнозам правительства, если существующая тенденция сохранится, через 50 лет японское население сократится на четверть - со 128 млн до 90 млн человек.

РБК