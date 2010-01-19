Медведев не дождался второго тура: в Украину едет посол РФ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Михаилу ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России сказал во время рабочей встречи с М.ЗУРАБОВЫМ.

«Позавчера в Украине прошли выборы - первый тур. Я надеюсь, что в результате окончательного подведения итогов в Украине возникнет дееспособная эффективная власть, настроенная на развитие конструктивных, дружественных и всесторонних отношений с Российской Федерацией. Я полагаю, что вам следует приступить к исполнению должности посла в Украине и стараться внести максимальный вклад в укрепление дружеского характера отношений между нашими странами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также сообщил, что подписал указ о назначении М.ЗУРАБОВА Специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Украиной.

«Этот документ вступает в силу с момента подписания, так что у вас теперь два статуса - посольский и спецпредставительский. С этими двумя статусами, я надеюсь, вы сможете наладить всесторонние связи и с новым руководством Украины, и с политическими элитами, и с представителями общественности», - подчеркнул Президент России.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении М.ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа.

Вместе с тем 11 августа Д.МЕДВЕДЕВ направил открытое послание главе Украинского государства Виктору ЮЩЕНКО, в котором назвал политику Украины в годы его президентства отходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и сообщил о решении пока не направлять в Украину нового российского посла.

23 октября министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сказал: «Михаил Юрьевич ЗУРАБОВ назначен послом РФ в Украине и готовится к отъезду в Киев. Его приезд в Киев состоится, я убежден, своевременно».