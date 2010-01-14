В результате землетрясения на Гаити погибли не менее 30 тысяч человек

В результате разрушительного землетрясения, произошедшего на Гаити 12 января, погибли не менее 30 тысяч человек. Такие данные привел президент островного государства Рене Преваль (Rene Preval), сообщает CNN.

В беседе с журналистом CNN доктором Санджем Гуптой (Sanjay Gupta) в аэропорту Порт-о-Пренса Преваль заявил, что сейчас у него есть информация о гибели от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Источники таких данных глава государства не привел, отметив лишь, что пока это только предварительная информация.

"Разрушено множество домов, больниц, школ - люди на улицах, многие из них мертвы. Я не могу жить ни в президентском дворце, ни в собственном доме. Оба разрушены", - сообщает президент.

Ранее премьер-министр Гаити Жан-Макс Бельрив (Jean-Max Bellerive) высказал предположение, что погибшие в результате землетрясения могут исчисляться сотнями тысяч. Под завалами разрушенных зданий находятся сотни людей, их вызволение осложняется нехваткой спасателей.

Гибель сотрудников своей миссии на Гаити уже подтвердили в ООН. Напомним, штаб-квартира ООН в Порт-о-Пренсе получила серьезные повреждения, и долгое время с сотрудниками миссии не удавалось установить связь. По информации ООН, из 9 тысяч миссионеров, работающих на Гаити, погибли 14 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести. Среди погибших сотрудников ООН - десять граждан Бразилии, два иорданца и один гаитянин.

Ранее в среду информагентства со ссылкой на гаитянского президента сообщили, что в результате землетрясения погиб спецпредставитель ООН на Гаити и глава миссии Хеди Аннаби (Hedi Annabi). По последним данным, которые привели в ООН, гибель Аннаби пока не подтверждена.

Оценить масштабы катастрофы на Гаити пока не представляется возможным. Магнитуда первого и наиболее сильного землетрясения, напомним, составила не менее 7. По оценкам специалистов, это наиболее разрушительный подземный толчок, зарегистрированный в этом регионе за все время наблюдений. После первого землетрясения последовали еще несколько повторных толчков магнитудой от 5 и выше.

Многие государства оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения и поиске выживших людей. Финансовую помощь пострадавшей стране оказали ООН (10 миллионов долларов), Всемирный банк (100 миллионов) и другие организации.

Лента.ру