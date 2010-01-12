Восточная Европа должна быть ближе и к ЕС, и к России

Кандидат на должность комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ считает, что восточные партнеры могут становиться одновременно более близкими и к ЕС, и к России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая перед депутатами Европарламента.

“Будущее Восточной Европы должно быть более близким и к ЕС, и в Россию. Я не вижу в этом никаких противоречий”, - сказал он.

Кандидат на должность комиссара отметил, что Россия важный партнер ЕС. Вместе с тем, он выразил мнение о том, что отдельные люди в России должны признать, что времена политических игрушек закончились, и сейчас нужно искать такие решения, которые бы удовлетворяли все стороны.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ представил кандидатов на должности комиссаров, назначенных странами - членами ЕС, и распределил между ними полномочия.

11 января в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС, которые будут длиться до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться с новым составом Комиссии.