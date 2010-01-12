ПАСЕ намерена разобраться с «фальшивой эпидемией» свиного гриппа

На следующей пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится в Страсбурге с 25 по 29 января, состоятся дебаты на тему: "Фальшивая пандемия - угроза для здоровья".

Об этом УНИАН сообщили в Бюро информации Совета Европы в Украине, заметив, что Комитет ПАСЕ по социальным вопросам предложил проведение срочных дебатов по данному вопросу. Если Ассамблея, при утверждении повестки дня в день открытия согласится на это предложение, обсуждение состоится 28 января.

Комитет будет проводить закрытые слушания по этому же вопросу во вторник, 26 января, где будут присутствовать представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейской фармацевтической промышленности и эксперты по указанному вопросу. (УНИАН: известный эпидемиолог Вольфганг ВОДАРГ, который возглавляет подкомитет по здравоохранению, входящий в комитет по социальным вопросам, здравоохранению и семье Совета Европы, предлагает СЕ расследовать деятельность фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственных прибылей сильно преувеличили степень угрозы свиного гриппа. По мнению В.ВОДАРГА, производители противогриппозных препаратов и вакцин оказывали давление на Всемирную организацию здравоохранения и заставили ее объявить свиной грипп пандемией).

В Бюро информации также отметили, что в центре внимания зимней сессии ПАСЕ будет обсуждение вопросов о дискриминации по признаку сексуальной дискриминации и гендерного равенства, ситуация на Ближнем Востоке и противодействие торговле людьми. Повестка дня будет включать, в частности, вопрос соблюдения свободы СМИ, коррупции в судебных органах, задержание искателей убежища и незаконных мигрантов, а также функционирование демократических институтов в Албании, Боснии и Герцеговине.

Кроме того, у Президента ПАСЕ Луиса Марии де ПУЧА истекает срок полномочий, поэтому Ассамблея должна избрать своего нового руководителя. Единственным кандидатом на эту должность на сегодняшний день является Мевлют ЧАВУШОГЛУ (Турция, Группа Европейских демократов).

Во время пленарной сессии ПАСЕ к парламентариям обратятся такие известные политики как премьер-министр Греции Джордж А. ПАПАНДРЕУ, министр иностранных дел Италии Франко ФРАТТИНИ, председатель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии и председатель Комитета министров Совета Европы Мишлин КАЛЬМИ-РЕЙ и Генеральный секретарь Совета Европы Турбйорн ЯГЛАНД.