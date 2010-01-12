В день выборов Россия усилит охрану посольства Украины

Российские стражи порядка усилят охрану посольства Украины в день президентских выборов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сообщил пресс-секретарь посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

«На сегодняшний день есть все основания говорить, что российская сторона предоставляет всевозможное содействие (в организации выборов - УНИАН). Нам обещано, что 17 января правоохранительные органы усилят охрану посольства и будут предприняты все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность проведения выборов», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, есть основания говорить, что выборы пройдут спокойно, поскольку в соответствии с законодательством избирательные участки созданы на базе посольства и четырех генеральных консульств. «Никакие внешние участки ни в каких общественных местах не созданы. Поэтому формально можно говорить, что украинцы будут голосовать за своего Президента на территории Украины», - сказал он.

О.ВОЛОШИН также заверил, что посольство всячески способствует работе избирательного участка в Москве - выделено помещение, предоставлена оргтехника, обеспечена связь. В помещении участка размещена информация о кандидатах в Президенты Украины.

«При этом ни один из дипломатов непосредственного участия в работе избирательной комиссии в соответствии с законодательством не принимает и на ее решение никак не влияет. Задача посольства – обеспечить организационную часть выборов и в сотрудничестве с российскими коллегами обеспечить безопасность», - отметил он.