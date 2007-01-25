Улицы переименуют в честь олигархов

В ближайшее время улицы российских городов могут быть переименованы в честь олигархов-меценатов. Общественная палата предлагает возвеличивать бизнесменов с целью пробуждения желания творить добрые дела, пишет в четверг "Комсомольская правда".

Как напоминает издание, такое уже было в царской России - фамилии наиболее щедрых меценатов присваивали улицам, а за "благотворительные свершения" вешали ордена.

По данным газеты, такие предложения прозвучали на днях на "круглом столе" в Общественной палате, где всерьез озаботились неэкономическими, то есть моральными стимулами для российских бизнесменов.

Там же рассказали и о результатах анкетирования на эту тему: 98% опрошенных считают, что "меры со стороны государства по моральному поощрению субъектов благотворительной деятельности могут стимулировать их участие в ней". Такое единодушие не случайно: более половины анкетированных (всего их было свыше 800) - предприниматели.

А 48% опрошенных искренне считают, что "существует необходимость" учредить специальные награды, например, орден Милосердия (за помощь детдомам и больницам), орден Пурпурного сердца (за медпомощь детям) и даже орден "Меценат" трех степеней - "в ознаменование подвигов по оказанию помощи" и в зависимости от размера подаяний.

Тем временем в российском правительстве уже разработан проект постановления по "неэкономической поддержке" меценатов. Такой же документ лежит и в правительстве Москвы.

newsru