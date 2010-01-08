Боди-сканеры в аэропортах "раздевают" пассажира догола

Боди-сканеры, воссоздающие изображение человеческого тела без одежды, в течение трех месяцев будут установлены в крупнейших международных аэропортах Италии - Фьюмичино (Рим), Малпенсе (Милан) и Венеции, сообщил журналистам министр внутренних дел Италии Роберто Марони.

"Все члены нашего правительства согласны с тем, что для авиапассажиров прежде всего должна быть обеспечена безопасность. Право на жизнь является приоритетом, который нужно обеспечить в первую очередь", - приводит слова Марони РИА "Новости".

Выбор аэропортов Рима, Милана и Венеции для первоочередного внедрения цифровой технологии виртуального личного досмотра он объяснил тем, что "существуют авиалинии, вызывающие повышенную озабоченность".

Италия намерена в ближайшее время официально предложить всем странам Европейского союза ввести обязательное использование боди-сканеров в аэропортах. Марони сообщил, что на неофициальной встрече глав МВД стран ЕС, которая состоится 21 января в испанском городе Толедо, он лично выдвинет данное предложение.

Боди-сканеры первыми начали использовать американские службы безопасности в аэропортах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса летом 2008 года. Благодаря такому сканеру поиск спрятанных на теле предметов проходит намного эффективнее.

Авиапассажир при досмотре на боди-сканере входит в большую стеклянную будку, где его тело просвечивается электромагнитными волнами. За несколько секунд сканер формирует трехмерное голографическое изображение, которое можно поворачивать на экране монитора для просмотра предметов, находящихся в одежде и на теле пассажира.

До сих пор идея боди-сканирования, после которого отчетливо видно всё тело, включая гениталии, вызывали множество протестов.

Поборники неприкосновенности частной жизни считают подобную систему досмотра унизительной, сравнивая ее с виртуальным раздеванием. Они также ставят вопрос о том, как будут храниться полученные изображения и не станут ли они объектом интереса со стороны желтой прессы или средством шантажа. Особую озабоченность вызывает проверка детей, результаты которой могут попасть в руки педофилам.

Однако после того, как гражданин Нигерии Умар Фарук Абдулмуталлаб попытался на католическое Рождество привести в действие находившееся на его теле взрывное устройство во время полета по маршруту Амстердам-Детройт, критики боди-сканеров заметно поутихли.