Молдова и ЕС начинают переговоры об ассоциируемом членстве

Молдова и Европейский Союз 12 января 2010 года в Кишиневе начнут официальные переговоры о подписании соглашения об ассоциированном членстве.

Об этом заявил накануне на пресс-конференции в Кишиневе премьер-министр Молдовы Владимир ФИЛАТ, передают «Подробности».

Он представил отчет о первых 100 днях деятельности правительства по выполнению своей программы "Европейская интеграция: свобода, демократия, благосостояние".

В.ФИЛАТ отметил, что решение о начале переговоров было принято ранее в Брюсселе на последнем заседании Совета по сотрудничеству Молдова-ЕС.

В феврале 2010 года ожидается также визит в Кишинев миссии ЕС, в рамках которого начнутся переговоры о либерализации визового режима с Евросоюзом. В.ФИЛАТ отметил, что ранее Сербия добилась от ЕС безвизового режима для своих граждан за 1 год 7 месяцев, а власти Молдовы надеются решить эту проблему и получить безвизовый режим для граждан республики в беспрецедентно сжатые сроки.

Молдавский премьер также подчеркнул, что новое правительство Молдовы имеет существенную поддержку Европейского Союза на самом высоком уровне.